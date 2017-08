Macron wil dat Erdogan journalist vrijlaat

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan dinsdag gebeld om zijn bezorgdheid te uiten over een Franse student journalistiek die vastzit in Turkije. Loup Bureau werd begin augustus gearresteerd bij de grens met Irak omdat hij foto’s had gemaakt van en interviews hield met Koerdische milities.

Volgens het Élysée heeft Macron Erdogan te verstaan gegeven dat hij wil dat zijn landgenoot „zo snel mogelijk kan terugkeren naar Frankrijk”. Beide leiders overleggen volgende week opnieuw over deze zaak. Ankara beschouwt de Koerdische YPG-strijdkrachten als een verlengstuk van de terreurorganisatie PKK.

Macron en Erdogan spraken daarnaast over het conflict in Syrië, met als belangrijkste onderwerpen de strijd tegen het terrorisme en een politieke oplossing voor vrede en een verenigd Syrië.