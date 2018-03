Macron wil af van korte gevangenisstraffen

De Franse president Emmanuel Macron wil het aantal korte inhechtenisnemingen drastisch verminderen om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Straffen van een tot zes maanden kunnen wat hem betreft elders worden uitgezeten met elektronische bewaking. Dat zei hij dinsdag tegen de media in Agen bij de presentatie van hervormingsplannen voor de rechtshandhaving.

Macron voegde eraan toe dat hij helemaal af wil van celstraffen van een maand of minder „omdat die geen enkele nut hebben”. In Frankrijk gaat het in deze categorie jaarlijks om 10.000 mensen. Daarbij komen 80.000 andere veroordeelden, die tot een half jaar achter de tralies verdwijnen. Zij hebben zich veelal schuldig gemaakt aan verkeersdelicten, diefstal of drugsgebruik. Veel penitentiaire inrichtingen barsten uit hun voegen door de overbevolking.