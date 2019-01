Macron wijst al-Sisi op mensenrechten

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Egyptische collega Abdel Fattah al-Sisi maandag voorgehouden dat een veilige toekomst onlosmakelijk verbonden is met naleving van de mensenrechten. „Stabiliteit en duurzame vrede gaan samen met respect voor de individuele waardigheid en de gerechtigheid. Het streven naar stabiliteit kan niet los worden gezien van de mensenrechtenkwestie”.

Macron liet na zijn aantreden nog weten dat hij niet van plan was al-Sisi de les te lezen over de mensenrechten. Onder druk van non-gouvernementele organisaties had hij nu beloofd tijdens zijn bezoek aan Caïro een fermer standpunt in te nemen. „Sommige dingen zijn sinds 2017 niet de goede kant op gegaan. Journalisten, bloggers zitten in de gevangenis en daarvan heeft het aanzien van Egypte te lijden”, aldus Macron.

Al-Sisi repliceerde dat die rechten moet moeten worden gezien in hun context met de regionale onrust en de strijd tegen terrorisme. „Egypte boekt geen vooruitgang door bloggers, maar door het werk, de inzet en de volharding van haar zonen”.