Macron weer op vakantie in fort op eilandje in Middellandse Zee

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte hebben zich uit het ‘coronagewoel’ teruggetrokken op een eilandje voor de Middellandse Zeekust. Plaatselijke media meldden dat het paar voor „een vakantie gewijd aan kalmte en studie” voor twee weken is neergestreken in het Fort van Brégançon, circa 80 kilometer ten oosten van Marseille.

Het paar is dol op dit oude fort dat in de jaren zestig presidentieel buitenverblijf is geworden. Het echtpaar Macron gaat er al drie jaar op vakantie. Twee jaar geleden besprak hij de brexit hier met de toenmalige Britse premier Theresa May en een jaar geleden was zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te gast op het eilandje. Macrons voorgangers waren minder enthousiast. President Sarkozy kwam er maar een keer met zijn toenmalige echtgenote Cécilia Ciganer-Albéniz en François Hollande en zijn toenmalige vriendin Valérie Trierweiler vonden het maar niks want het zou te makkelijk te fotograferen zijn voor paparazzi.

Macron heeft verscheidene ernstige crises achter zich over pensioenhervormingen en een spontane opstand van de steeds armer wordende werkenden van buiten de steden, de gele hesjes. De coronacrisis belooft het land nu circa 1 miljoen banen te kosten en de economie dreigt dit jaar meer dan 10 procent te krimpen. De volgende presidentsverkiezingen zijn in 2022.