Macron: We zullen kerk herbouwen

De Franse president Emmanuel Macron gaat een internationale geldinzamelingsactie op touw zetten voor de wederopbouw van de door brand deels verwoeste Notre-Dame. Macron noemde de brand in de iconische kathedraal „een verschrikkelijke tragedie.”

„We wisten al meer dan 800 jaar geleden hoe we deze kathedraal moesten bouwen, en door de eeuwen heen laten groeien en floreren. Deze kathedraal gaan we samen weer opbouwen.”

Volgens de president is wel het ergste voorkomen. Zo is de structuur van het gebouw behouden gebleven en ook de twee markante torens zijn er nog. Macron prees de moed en het professionalisme van de brandweermensen.

De Franse miljardair François-Henri Pinault stelde alvast 100 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw. De topman van het luxebedrijf Kering liet dat weten nadat Macron kort daarvoor meedeelde dat hij een geldinzamelingsactie op touw gaat zetten.

Kering heeft onder meer de modemerken Gucci en Yves Saint Laurent in bezit. In een verklaring laat de topman weten dat het geld voor „de inspanning die nodig is om de Notre-Dame volledig te herbouwen” wordt betaald via de investeringsmaatschappij van de familie Pinault: Groupe Artémis.

Ook Unesco heeft de Franse autoriteiten maandag steun toegezegd. De VN-organisatie staat „aan de zijde van Frankrijk” om de Notre-Dame „te redden en herstellen”, aldus directeur-generaal Audrey Azoulay op Twitter. Azoulay noemt de 850 jaar oude kathedraal in de Franse hoofdstad „erfgoed van onschatbare waarde”.

Op 19 september 1914 zette een Duitse bommenregen de gotische kathedraal in Reims in brand. De kathedraal kon pas in 1938 weer worden ingewijd, vlak voor het begin van een nieuwe oorlog.