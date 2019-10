Macron waarborgt veiligheid Fransen in Syrië

Frankrijk neemt maatregelen om de veiligheid van zijn militaire en civiele personeel in het noordoosten van Syrië te waarborgen nu de Verenigde Staten zijn begonnen al hun troepen uit de regio terug te trekken. Die terugtocht volgt op het Turkse offensief tegen de Koerden.

De Franse president Emmanuel Macron heeft dat na afloop van een extra ingelaste kabinetsvergadering laten weten. Meer details zijn niet vrijgegeven.

Frankrijk is een van de belangrijkste bondgenoten in de door de VS-geleide coalitie om IS te bestrijden in Syrië en Irak. Het land heeft gevechtsvliegtuigen en commando’s in de regio die samenwerken met Koerdische en Arabische troepen. De Amerikanen zijn inmiddels bezig met de terugtocht van ongeveer duizend militairen. Naar verwachting is die operatie eerder in dagen dan weken voltooid.