Macron: vraagtekens bij betrouwbaarheid VS

De Franse president Emmanuel Macron zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als bondgenoot in de coalitie in Syrië. Hij zei zondag tijdens een bezoek aan Franse troepen in Tsjaad het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië te betreuren.

„Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn”, zei Macron. „Ik betreur het besluit ten aanzien van Syrië ten zeerste.”

Trump kondigde vorige week aan de circa 2000 Amerikaanse militairen in Syrië onmiddellijk naar huis te laten komen. Ook stopt hij met luchtaanvallen op posities in het Midden-Oosten van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

De VS leidden de afgelopen jaren een internationale coalitie in Syrië en Irak om de terreurbeweging IS uit te schakelen. Ook Nederland is daarvan onderdeel.