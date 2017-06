Macron verrast met bezoek aan Marokko

De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag en donderdag Marokko. De keus voor het Noord-Afrikaanse koninkrijk is enigszins verrassend omdat Franse staatslieden in de regel als eerste van de zogenoemde Maghreb-landen Algerije bezoeken. Macrons voorgangers Sarkozy en Hollande vlogen wel als eerste naar Algiers.

Het Maghreb-gebied omvat de noordwestelijke landen van Afrika. Een groot deel daarvan was ooit Frans grondgebied. De invloed van de Franse taal en cultuur is er tot op de dag van vandaag groot. De Marokkaanse koning Mohammed VI was er snel bij om Macron te feliciteren, toen deze begin mei tot president van Frankrijk werd gekozen. Hij dichtte Macron menselijke en intellectuele kwaliteiten toe.

Het bezoek van de nieuwe president een maand later komt op een moment dat Marokko te maken heeft met stevige sociale onrust. Er is sprake van hardnekkige demonstraties in de Rif-regio. Maar ook in de hoofdstad Rabat waren zondag naar schatting 50.000 mensen op de been.

De protestacties richten zich onder meer op de gebrekkige sociale voorzieningen en de bestrijding van de corruptie in het land. De politie pakte tijdens de aanhoudende betogingen enkele honderden mensen op, onder wie de leider van de protestbeweging, Nasser Zefzafi.

Het Elysée heeft nog geen officieel programma van het bezoek geopenbaard. De Franse media schreven afgelopen dagen dat Macron in elk geval de Marokkaanse koning persoonlijk ontmoet. De republiek en het koninkrijk hebben stevige banden op economisch gebied. De handel tussen de twee landen is levendig. Frankrijk is met Spanje voor Marokko de belangrijkste handelspartner. Frankrijk is bovendien de grootste buitenlandse investeerder in Marokko.

Rabat verklaarde zich in 1956 onafhankelijk van Frankrijk.