Macron tracht crisis met miljarden te bezweren

De toezeggingen die de Franse president Emmanuel Macron maandag heeft gedaan om de ‘gele hesjes’ tevreden te stellen en de rust in het land te herstellen, gaan tussen de 8 en 10 miljard euro kosten. Tevreden zijn de demonstranten echter nog niet.

Het kostenplaatje komt van Olivier Dussopt, de staatssecretaris voor onder meer begrotingszaken. „We zijn druk bezig met de fijnafstemming en met bekijken hoe we het gaan financieren”, zei hij maandagavond op de Franse televisie. Macron beloofde eerder op de avond onder meer een loonsverhoging voor de slechtst betaalde werknemers en lastenverlichting voor gepensioneerden.

In een toespraak op radio en tv zei de president dat de minimumlonen met ingang van januari met 100 euro per maand omhooggaan. Gepensioneerden die minder dan 2000 euro per maand ontvangen, gaan er niet op achteruit. Verhoging van de premie voor sociale zekerheid is voor 2019 van de baan.

Bovendien beloofde hij de werkenden dat hun overuren volgend jaar niet langer zullen worden belast. Werkgevers riep hij op hun personeel een belastingvrije bonus te geven bovenop het salaris. „We willen een Frankrijk waar iedereen waardig kan leven dankzij zijn of haar werkzaamheden”, aldus Macron. Een belastingverhoging voor de rijken komt er echter ook niet.

Macron richtte zich maandagavond rechtstreeks tot de bevolking na weken van protest door ‘gele hesjes’. Hij begon zijn betoog, dat moet leiden tot een eind aan de onrust en het geweld, met onder meer te zeggen dat hij de diepe woede van de betogers begreep en gaf toe dat hij in de afgelopen achttien maanden geen afdoende antwoord heeft kunnen geven op veertig jaar malaise.

De president zei ook dat de hervormingen die zijn regering wil doorvoeren overeind blijven. „We zullen op de economische en sociale noodzakelijkheden reageren met stevige maatregelen, door belastingen sneller te verlagen, door de overheidsuitgaven onder controle te houden, maar niet door 180 graden te draaien.”

Hoe hij de plannen denkt te financieren, vertelde Macron niet. De beloofde lastenverlichting betekent dat het begrotingstekort voor 2019 opnieuw boven de grens van 3 procent dreigt uit te komen. De Europese Commissie zei maandagavond dan ook de ontwikkelingen met argusogen te volgen.

De toezeggingen van Macron betekent nog niet het einde van de protesten. De linkse oppositieleider Jean-Luc Mélenchon riep zijn achterban op zaterdag opnieuw in Parijs te demonstreren. Anderen toonden zich echter positiever. Eén van de initiatiefnemers van de beweging, Jacline Mouraud, riep op tot een „wapenstilstand” na „deze stappen vooruit.”