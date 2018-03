Macron: terreurgevaar heeft zich veranderd

De gijzeling in de supermarkt in het Franse Trèbes zou volgens president Emmanuel Macron een mogelijk nieuwe vorm van terroristische dreiging kunnen zijn. Er zijn intussen veel mensen die zichzelf radicaliseerden, zei Macron vrijdag in de marge van de EU-top in Brussel.

De situatie is niet langer zoals twee of drie jaar geleden, toen we te maken hadden met aanslagen die werden geïnitieerd vanuit de regio Syrië en Irak, verklaarde Macron. De nieuwe bedreigingen komen van binnenuit. Er is volgens hem nog steeds een sterke terreurdreiging.

Over de bevindingen dat de doodgeschoten dader in Trèbes al in de gaten werd gehouden, zei Macron dat er in Frankrijk zulke ‘gevaarlijke mensen’ zijn, die uitvoerig worden gevolgd. Het is nu aan de aanklager om de zaak op te helderen. Voordat men conclusies trekt, moeten eerst de feiten met de nodige voorzichtigheid worden geanalyseerd, voegde hij er nog aan toe.