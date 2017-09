Macron tekent herziene arbeidswet

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn handtekening gezet onder vijf decreten die de gecompliceerde Franse arbeidswet herzien. Deze formaliteit was vrijdag de eerste ingrijpende economische hervorming van de liberaal Macron, die eerder dit jaar president is geworden.

De nieuwe regels beperken ontslagvergoedingen. Ze geven ondernemingen meer en vakbonden minder zeggenschap bij het maken van regels over de arbeidsomstandigheden. Ondernemers krijgen juridisch ook meer ruimte om mensen te ontslaan of in te huren. De herziene arbeidswet wordt naar verwachting pas aan het eind van dit jaar in praktijk gebracht.