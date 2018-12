Macron spreekt het volk toe

In de al weken durende crisis rond de ‘gele hesjes’-protesten wil de Franse president Emmanuel Macron zich maandagavond publiekelijk uiten. Dat bevestigden bronnen in het Élysée aan het Duitse persbureau DPA. Het staatshoofd wil zich om 20.00 uur met een toespraak voor de televisie tot het volk wenden.

Eerder hadden vertegenwoordigers van de ‘gele hesjes’ en de oppositie al antwoorden geëist van de president, die tot nu premier Édouard Philippe het woord liet doen.

Na nieuwe protesten en rellen afgelopen weekeinde staat Macron onder grote druk. Maandagmorgen wil hij eerst met vertegenwoordigers van de belangrijkste vakbonden, werkgeversorganisaties en de voorzitters van de Nationale Assemblee en de Senaat praten. Met als doel hun mening en suggesties te horen.

„Macron moet snel koopkracht repareren”

In het weekend gingen in Frankrijk opnieuw meer dan 100.000 mensen de straat op om te demonstreren voor meer fiscale rechtvaardigheid en grotere koopkracht. Het was het vierde weekend op rij dat de beweging van de ‘gele hesjes’ opriep tot massale protesten.

Opnieuw felle protesten in Frankrijk

In Parijs, maar ook in andere steden zoals Bordeaux en Toulouse, kwam het tot rellen, ondanks een enorm aantal veiligheidstroepen. Winkels werden geplunderd en auto’s in brand gestoken. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Minister van Economische Zaken Bruno Le Maire sprak van een „ramp voor de handel” en een „catastrofe voor onze economie”.