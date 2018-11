Macron roept op tot meer autonomie voor Europa

De Franse president Emmanuel Macron wil dat Europa zelfstandiger wordt om zich in de toekomst in de wereld te kunnen handhaven.

„Europa en de Frans-Duitse as hebben daarin de plicht om de wereld niet in chaos te laten afglijden”, zei hij zondag in een toespraak voor de Volkstrauertag, de Duitse nationale herdenkingsdag als eerbetoon aan alle slachtoffers van oorlogen.

„Daarom moet Europa sterker worden, daarom moet het onafhankelijker worden. Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn defensie en veiligheid, het heeft meer Europese soevereiniteit nodig”, zei Macron.

Bovenal wil Macron de Europese Unie onafhankelijker maken van de reeds lang bestaande beschermende macht van de VS. Het Franse staatshoofd is een voorstander van een Europees leger. In het laatste punt wordt hij gesteund door bondskanselier Angela Merkel (CDU).