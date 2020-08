Macron roept in Libanon op tot snelle vorming regering

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandagavond na aankomst op het vliegveld van Beiroet de nieuwe premier Mustapha Adib opgeroepen zo snel mogelijk een regering te vormen die aan de slag gaat in Libanon. Dat is nodig om het land, dat een zware crisis doormaakt, te redden. Libanon wankelt door de verwoestende explosie in de haven van de hoofdstad op 4 augustus, de aanhoudende economische malaise en de corona-epidemie.

„Ik heb de voorbije uren een proces gezien waaruit iemand als premier tevoorschijn kwam. Het is niet aan mij dat goed te keuren of me daar druk over te maken. Ik wil me ervan vergewissen dat er op zo kort mogelijke termijn een kabinet met een missie wordt gevormd om werk te maken van hervormingen”, aldus Macron bij het begin van zijn tweede bezoek aan Libanon binnen een maand.