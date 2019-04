Macron prijst brandweer na drama Notre-Dame

De Franse president Emmanuel Macron heeft Parijse brandweerlieden geëerd na de verwoestende brand in de Notre-Dame. Hij ontving in zijn Élysée-paleis zo’n driehonderd mensen die betrokken waren bij de bluswerkzaamheden. „Het land en de hele wereld keek mee en jullie deden het voorbeeldig”, hield Macron de hulpverleners voor.

Eerder had ook paus Franciscus de hulpverleners bedankt die hun levens riskeerden tijdens de brand in de 850 jaar oude kathedraal. Het historische gebouw in de Franse hoofdstad liep door het inferno grote schade op. De president maakte donderdag bekend dat de paus naar Frankrijk komt. „Ik sprak hem gisteren telefonisch en heb hem uiteraard uitgenodigd. Hij komt als het hem uitkomt”, zei Macron.