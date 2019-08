Macron: ‘positief gesprek’ met minister Iran

De Franse president had tijdens de G7-top naar eigen zeggen een positieve ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. Die dook zondagmiddag, tot verrassing van velen onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, plotseling op in de Franse badplaats. Enkele uren later vertrok Zarif alweer richting huis.

Het bezoek was een poging om een diplomatieke impasse over het omstreden kernprogramma van Teheran te doorbreken. Of er concrete resultaten zijn geboekt is niet duidelijk. „Het pad is moeilijk, maar het is de moeite waard het te proberen,” schreef Zarif op Twitter.

Behalve Macron, sprak de Iraanse minister ook kort met Britse en Duitse vertegenwoordigers. Frankrijk had volgens het Witte Huis Trump niet vooraf gemeld dat Zarif naar Biarritz zou komen.

Eerder zondag was Trump weinig positief over de Franse inspanningen om met Iran te bemiddelen. Trump zei dat hij de inspanningen van Macron waardeert, maar dat de benadering van Iran door de VS er niet door zal veranderen.