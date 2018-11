Macron pleit voor ‘respect’ na kritiek Trump

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat „bondgenoten elkaar respect zijn verschuldigd”. Hij reageerde zo op tweets van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump, die hem op Twitter de mantel had uitgeveegd.

Trump had in een serie tweets de spot gedreven met de slechte populariteitscijfers van Macron en de hulp die Frankrijk tijdens de wereldoorlogen kreeg van de Verenigde Staten. „Ze waren al Duits aan het leren in het Parijs toen de VS kwamen opdraven”, sneerde de Amerikaan. De kritiek volgde op Macrons pleidooi voor een Europees leger.

De Franse leider liet in een interview met TF1 blijken de boze tweets niet al te serieus te nemen. Die zouden vooral bedoeld zijn voor een binnenlands publiek. „Ik denk dat hij politiek bedrijft, en dat laat ik hem doen”, reageerde Macron, die erop wees dat Frankrijk en de VS al lang bondgenoten zijn. „Maar een bondgenoot is iets anders dan een vazalstaat.”