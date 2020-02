Macron pleit voor intensieve dialoog met Moskou

De Franse president Emmanuel Macron heeft op de veiligheidsconferentie in München gepleit voor een intensieve dialoog met Rusland. Volgens Macron heeft de afwijzende Europese politiek van de afgelopen jaren richting Moskou niets opgeleverd en wil niemand Rusland direct confronteren. De enige optie is volgens hem daarom een dialoog om de verschillen te overbruggen.

„Ik hoor de afwijzing van al onze partners, ik ben niet gek. Maar ik weet dat afwijzend en zwak zijn niet een politiek is, maar een volstrekt inefficiënt systeem”, zei Macron op de conferentie, waar tal van ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar zijn om te praten over veiligheidskwesties.

„Het alternatief is om eisen te stellen en weer een strategische dialoog te openen, want we praten tegenwoordig steeds minder, de conflicten stapelen zich op en we slagen er niet in ze op te lossen.”