Macron peilt Afrikaanse landen over militairen

Parijs wil van enkele Afrikaanse landen weten of zij nog gesteld zijn op de militaire aanwezigheid van Frankrijk in het gebied. De Franse president Emmanuel Macron heeft de leiders van vijf landen uitgenodigd voor een bijeenkomst later deze maand.

Het gaat om vijf voormalige kolonies van Parijs in de Sahel: Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanië en Tsjaad. Franse militairen zijn in de Sahellanden om mee te helpen bij de strijd tegen terrorisme.

De bijeenkomst is op 16 december in de Franse stad Pau. Macron maakte dat bekend in Londen rond de NAVO-top.