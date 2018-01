Macron pas naar Iran als rust weerkeert

De Franse president Macron gaat pas naar Iran als de rust daar is weergekeerd en er respect komt voor de vrijheid van mensen. Ook zei hij dat het van groot belang is om de gesprekken met Iran gaande te houden.

Eerder al werd een bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, gepland voor vrijdag, afgezegd. Macron verklaarde nu dat dat in samenspraak met Iran was besloten, gezien de onrustige situatie in het land.

Volgens de Fransman doen de opmerkingen van de VS, Israël en Saudi-Arabië over Iran de zaak geen goed goed. Hun toon is „bijna een die ons een oorlog in kan leiden”. Verscheidene steden in Iran zijn al zes dagen het toneel van plotseling opgelaaide protesten tegen het regime. President Trump heeft op Twitter de protesten aangemoedigd en de Iraanse autoriteiten gewaarschuwd.

De Iraanse president Rohani op zijn beurt heeft Macron dinsdagavond telefonisch opgeroepen op te treden tegen een Iraanse verzetsgroep, gevestigd in Parijs. Deze groep zou vanuit Frankrijk geweld in Iran aanmoedigen. Macron op zijn beurt zei dat Frankrijk bezorgd is over het hoge aantal doden, gewonden en arrestaties van de afgelopen dagen.