„Macron ontvangt vakbonden maandagmorgen”

De Franse president Emmanuel Macron heeft vertegenwoordigers van onder meer vakbonden en werkgevers uitgenodigd voor overleg maandag in het Élysée in Parijs. Meerdere bronnen hebben aan de zender BFMTV gemeld dat het overleg om 10.00 uur begint en dat het gaat over de betogingen van de ‘gele hesjes’ die al vier weekenden op rij uit de hand zijn gelopen.

De ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) betogen tegen het beleid van de Franse regering dat hun koopkracht zou ondermijnen. De directe aanleiding was een belastingverhoging op benzine en diesel. Die maatregel moest leiden tot een schoner milieu. De regering van Macron is inmiddels teruggekrabbeld, maar de geest is daarmee niet terug in de fles.