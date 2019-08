Macron ontvangt Poetin vóór G7-top

Kort voor de top van de grote G7-industrielanden in Frankrijk ontvangt de Franse president Emmanuel Macron zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin.

Een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de werkvergadering op maandag (17.30 uur) in de mediterrane residentie Fort Brégançon aan de Rivièra zou het conflict in Oekraïne zijn, zo werd gezegd vanuit kringen in het Élysée. Het doel is om ruimte te creëren voor een dialoog tussen Oekraïne en Rusland. Rusland is een noodzakelijke partner met betrekking tot internationale conflicten.

Frankrijk vindt dat Poetin positief moet reageren op toenadering van de nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski. Die had zich in het verleden uitgesproken voor een nieuwe top in het zogenaamde Normandië-format, waarin Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland samenkomen. Macron had Zelenski begin augustus in een telefoongesprek beloofd zich voor zo’n bijeenkomst in te zetten.

Nadat Rusland het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 had geannexeerd, wezen Duitsland, de Verenigde Staten en de andere leden van de G7 Poetin’s uitnodiging af voor een G8-top in Sotsji. Sindsdien bevindt Moskou zich buiten het blok van economische machten.

Frankrijk zal dit jaar de G7-top voorzitten, vanaf 24 augustus in de Franse badplaats Biarritz. De groep bestaat uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en de Verenigde Staten.