Macron ontslaat lijfwacht die sloeg

Een beveiliger van de Franse president Emmanuel Macron, die al was geschorst omdat hij in mei een betoger had geslagen in Parijs, wordt ontslagen. Het kantoor van de president maakte bekend dat dit gebeurt omdat „nieuwe feiten” aan het licht zijn gekomen.

De lijfwacht Alexandre Benalla raakte in opspraak door videobeelden op sociale media. Daarop was te zien hoe hij met een politiehelm op samen met agenten een demonstrant overmeestert. Volgens het Élysée-paleis was hij formeel alleen als waarnemer aanwezig bij de demonstratie, maar was hij „duidelijk verdergegaan”. Een woordvoerder van de president sprak van „onacceptabel gedrag”.

De nieuwe informatie is onder de aandacht van Macron gebracht, die daarop besloot hem te ontslaan, aldus het presidentiële kantoor. De beveiliger zou inmiddels door de politie in hechtenis zijn genomen en worden ondervraagd.