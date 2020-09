Macron ontmoet Wit-Russische oppositieleider in Litouwen

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Macrons kantoor maakte dat maandag bekend. Tichanovskaja vroeg Macron eerder op de dag te bemiddelen in het conflict in Wit-Rusland. Zij hoopt dat Macron samen met de Russische president Vladimir Poetin een dialoog kan beginnen om tot een oplossing te komen.

In Wit-Rusland wordt al weken gedemonstreerd tegen president Aleksandr Loekasjenko. Hij werd bij de recente verkiezingen met een ruime meerderheid herkozen, maar veel Wit-Russen en buitenlandse leiders twijfelen aan deze uitslag en erkennen hem niet als president. Macron zei zondag dat Loekasjenko moet aftreden.

De Franse president bezoekt de komende dagen Litouwen en Letland, buurlanden van Wit-Rusland. Hij voert gesprekken met onder anderen de Litouwse president Gitanas Nauseda en de Letse president Egils Levits. Ook brengt hij een bezoek aan de Franse NAVO-troepen in de regio.

„Macron is een van de sterkste wereldleiders, dus hij zou een goede bemiddelaar zijn. Misschien kan hij Poetin overhalen om deel te nemen aan de bemiddeling”, aldus Tichanovskaja. De oppositieleider is haar land ontvlucht en uitgeweken naar Vilnius, waar Macron maandag arriveert.