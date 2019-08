Macron ontmoet Iraanse minister Zarif

De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdag een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif. Het gesprek is onderdeel van de pogingen van de wereldmachten om de deal uit 2015 over het Iraanse kernprogramma te redden.

Zarif zei donderdag dat Teheran bereid is mee te denken over Franse voorstellen om de deal te redden, maar hij voegde eraan toe dat Iran Amerikaanse inmenging in de Golf niet toestaat.

De Verenigde Staten hebben een missie gelanceerd om de scheepvaart te beschermen in de Straat van Hormuz. De Straat van Hormuz is een smalle waterweg bij Iran waar veel olietankers doorheen varen. In het gebied zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest, zoals de inbeslagname van de Britse tanker Stena Impero door de Iraniërs.

Groot-Brittannië en Australië hebben zich aangesloten bij de missie. Nederland wil alleen een marineschip naar de bedreigde waterweg sturen als dat in Europees verband gebeurt.