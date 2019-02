Macron neigt naar belastingverlaging

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag volgens de krant Le Figaro gezegd dat hij „tamelijk welwillend” staat tegenover een besluit de belasting sneller te verlagen. Dat zou een voortvloeisel kunnen zijn van het nationale debat dat tot half maart wordt gehouden om een einde te maken aan het protest van de ‘gele hesjes’.

„Ik heb tijdens de verkiezingscampagne van 2017 beloofd de belastingdruk te verminderen. Dat zal een onderdeel zijn van de macro-economische keuzes die uit dit debat voortkomen”, aldus Macron tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden uit de regio Grand Est in het Elysée.

„Moeten we voortvarender handelen en de belastingen sneller verlagen, ook als dat snijden in de uitgaven betekent? Moet verlaging van de belasting een prioriteit zijn, naast vereenvoudiging? Ik sta open voor dat alles en neig wel in die richting”, voegde hij eraan toe.