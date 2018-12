„Macron moet snel koopkracht repareren”

De al acht dagen vrijwel onzichtbare Franse president Emmanuel Macron spreekt volgens zijn medewerkers maandag of dinsdag tot de natie over de golf van protest en rellen. Die zijn van de sinds oktober actieve protestbeweging van de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes).

Tal van commentatoren stellen zondag in de media dat de in aanzien zwaar beschadigde Macron de crisis alleen nog te boven komt, als hij heel snel en heel concreet de Fransen meer koopkracht geeft. De grote vraag is met welk geld. Volgens de Journal du dimanche moet de regering Macron nu snel op zoek naar 12 tot 15 miljard euro’s extra.

Macrons beleid van hogere belastingen uit naam van de bestrijding van klimaatsverandering, heeft half oktober via sociale media spontaan een massale protestbeweging op gang gebracht. De serie prijsverhogingen van benzine en diesel ontketende een enorme woede, vooral in gebieden buiten de grootste steden.

Macron heeft ze geschrokken ingetrokken, maar zaterdag was al weer de vierde nationale protestdag die nog altijd zeker 136.000 mensen op de been bracht. In opiniepeilingen blijven de ‘gele hesjes’ populair ondanks de gewelddadigheden en vernielingen waarmee betogingen en blokkades soms gepaard gaan.

De omvang van de gewelddadigheden viel zaterdag in vergelijking tot een week eerder over het algemeen mee. Maar volgens een Parijse locoburgemeester, Emmanuel Grégoire, is de schade aan goederen dit weekend veel groter. Vele honderden mensen werden zaterdagmorgen al vooraf bij controles als mogelijk verdachte relschoppers aangehouden. Er zijn zaterdag meer dan 1700 mensen gearresteerd, onder wie ruim duizend in de hoofdstad.