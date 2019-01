Macron komt met ‘brief’ aan bezorgde Fransen

De Franse president die nog maar net zijn nieuwjaarstoespraak heeft uitgesproken, zal halverwege deze maand ‘een brief’ aan alle Fransen schrijven. Dat wordt een boodschap in de sociale media en die moet onderdeel worden van een groot debat, zo heeft het Elyséepaleis woensdag laten weten.

Macron heeft het afgelopen jaar een storm van kritiek over zich heen gekregen omdat hij arrogant zou zijn en niets van de gewone Fransen begrijpt. Een reeks belastingverhogingen die een beter milieu zouden dienen, leidde in oktober in de sociale media tot de spontane groei van een massale protestbeweging tegen het beleid van Macron. Honderdduizenden activisten gaan sinds half november de straat op gehuld in gele hesjes. Macron heeft toen zijn accijnsverhogingen gestopt.

De nieuwjaarstoespraak van de Franse president is goed bekeken, maar van de circa 11 miljoen Fransen was volgens opiniepeilers meer dan 60 procent niet overtuigd van Macrons boodschap.