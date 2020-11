Macron komt in toespraak met versoepeling in fasen

De Franse president Macron spreekt dinsdagavond opnieuw de bevolking toe over de bestrijding van het coronavirus. Het land is kennelijk over de piek van de tweede golf heen en Macron komt naar verwachting met een geleidelijke vermindering van de draconische beperkingen die de overheid de Fransen heeft opgelegd. Macron wil de mensen een perspectief bieden en de onzekerheid over de maatregelen wegnemen.

Maar voor zover bekend wordt er niet onmiddellijk teruggeschakeld naar de toestand van voor de laatste lockdowns die eind oktober werden opgelegd. De regering wil het economische leven vanaf 1 december weer stap voor stap op gang brengen in aanloop naar de feestdagen. Binnen tien dagen moet er ook een besluit komen over de heropening van de skioorden met het oog op de kerstvakantie.

Tot dusver zijn volgens de autoriteiten bijna 49.000 sterfgevallen in het land te wijten aan het coronavirus. De meeste patiënten die bezweken waren erg oud en in slechte gezondheid voor ze het virus opliepen. Er zijn in het land tot dusver ruim 20 miljoen coronatesten uitgevoerd waarvan ruim 2 miljoen positief.