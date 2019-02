Macron introduceert herdenkingsdag terrorisme

De Franse president Emmanuel Macron voert een Franse nationale dag in voor de herdenking van de slachtoffers van het terrorisme. De herdenkingsdag wordt in 2020 voor het eerst gehouden. Het Elysée meldde dat Maron 11 maart als datum heeft geprikt. Daarmee verwijst de president naar de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004.

Door de aanslagen in Madrid kwamen 191 mensen om en raakten 1900 gewond. Bij geen andere jihadistische terreuractie in Europa vielen zoveel slachtoffers.

Het Elysée meldde dat de nationale herdenkingsdag wordt georganiseerd in samenspraak met organisaties voor slachtoffers van terrorisme. Frankrijk is de afgelopen jaren door een reeks aanslagen getroffen. Zo vielen er door meerdere terroristische aanslagen in Parijs in november 2015 130 doden.