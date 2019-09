Macron hoopt op nieuwe gesprekken met Iran

De Franse president Emmanuel Macron hoopt dat er de komende uren een opening komt in de gesprekken met Iran over het atoomakkoord uit 2015. Hij wil dat alle deelnemende landen met elkaar kunnen spreken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Ongeveer tegelijkertijd zei de Iraanse president Hassan Rohani dat zijn land kleine aanpassingen aan het atoomakkoord uit 2015 toe wil staan, als de Verenigde Staten de sancties tegen Iran opheffen. Als de VS dat niet doen, dan wil Rohani niet met de andere landen om tafel.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Amerikaanse president Donald Trump de sancties opheft. Hij riep dinsdag in zijn toespraak bij de VN andere landen op om Iran economisch in een hoek te drijven. „Geen enkele verantwoordelijke regering mag de bloedlust van Iran subsidiëren.”