Macron heeft wassen beeld niet per se nodig

Het blijkt moeilijk te zijn een goed beeld te maken van de Franse president Emmanuel Macron voor het wassenbeeldenmuseum in Parijs. Voor zijn zichtbaarheid heeft hij het beeld echter niet nodig.

Beeldhouwer Eric Saint-Chaffray werkt al zes maanden aan een beeld van de Franse president Macron voor het wassenbeeldenmuseum in Parijs. Maar de instelling is, alle kosten ten spijt (al zo’n 50.000 euro), niet erg blij met het voorlopige resultaat.

Directeur Yves Delhommeau van Musée Grévin liet deze week weten dat de gezichtsuitdrukking „niet ideaal” is en dat de president er „verstijfd” uitzag. Het waren nog milde kwalificaties vergeleken bij die op sociale media en in de pers. Het tijdschrift Valeurs actuelles bestempelde de creatie van Saint-Chaffray onverdroten als „bijna lachwekkend.”

De verwikkelingen van deze week vielen samen met Macrons eenjarige jubileum als president van Frankrijk. Dat was een uitgelezen gelegenheid om de vraag te stellen naar het beeld dat van Macron opdoemt na zijn eerste jaar.

De typeringen daarvan zijn over het algemeen sympathieker dan die zijn wassen versie ten deel vielen. Natuurlijk mopperen de Fransen over hun president – dat doen ze altijd. Slechts een minderheid van tussen de 37 en 42 procent oordeelde het afgelopen jaar positief over Macron.

Dat is echter niet verbazingwekkend als je bedenkt dat hij de verkiezingen in feite won omdat hij in de tweede ronde tegenover Marine Le Pen van het Front National uitkwam. Zijn uitgesproken pro-Europese standpunten kunnen bij een groot deel van de Franse bevolking bijvoorbeeld op weinig enthousiasme rekenen.

Maar na een jaar valt in ieder geval te zeggen dat Macron Frankrijk internationaal weer op de kaart heeft gezet. Hij zit net zo makkelijk om tafel met de Duitse bondskanselier Angela Merkel als met de Russische president Vladimir Poetin of zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Dat dwingt bij velen respect af.

Op binnenlands gebied heeft Macron belangrijke hervormingen in de arbeidswetgeving weten door te voeren, een van zijn grote speerpunten. Het tweede deel van de arbeidshervormingen ligt nu voor in het parlement.

Macron weet wat hij wil en zet zijn strijd verbeten voort. In het huidige conflict met de werknemers van de Franse spoorwegen, die staken om hun gunstige arbeidsvoorwaarden te redden, lijkt hij bijvoorbeeld geenszins van plan toe te geven.

Tegelijk valt er voor Macron nog veel werk te doen. De Franse economie is nog lang niet gezond en Macron heeft nog geen sterk beleid laten zien rond vraagstukken als immigratie en de radicale islam. Dat biedt ruimte voor rechtsere partijen.

Het feit dat Macron internationaal in de spotlights staat, zegt bovendien nog niet alles over concrete resultaten op dat terrein. Die zijn er nog niet veel. Macron laat zich er bijvoorbeeld graag op voorstaan invloed te hebben op Trump, maar ondanks zijn inspanningen stapte die uit het klimaatakkoord van Parijs en uit de Irandeal. En Macrons voorstellen voor vergaande institutionele hervormingen binnen de Europese Unie stuiten vooralsnog op veel verzet, onder meer van Duitsland.

Een jaar is echter kort: het beeld kan volgend jaar zijn bijgesteld. En misschien staat er tegen die tijd ook een fatsoenlijk beeld van Macron in het Musée Grévin.