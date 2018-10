Macron heeft nieuw kabinet rond

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn nieuwe kabinet rond. Dinsdag presenteerde hij zijn ministersploeg, later dan verwacht. De herschikking is een poging om zijn regering te stabiliseren en de hervormingsplannen nieuw leven in te blazen.

De regering wordt opnieuw geleid door premier Édouard Philippe. De meest in het oog springende benoeming is die van de leider van regeringspartij La République en Marche (LREM), Christophe Castaner, op de gevoelige post van minister van Binnenlandse Zaken. Hij volgt Gérard Collomb op.

Minister van Financiën Bruno Le Maire, die zich heeft ingespannen voor Macrons hervormingsplannen voor de eurozone, en minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian behouden hun post.