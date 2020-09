Macron: haast maken met nieuw kabinet Libanon

De Franse president Emmanuel Macron heeft er dit weekeinde bij politieke leiders in Libanon op aangedrongen nog deze week een nieuwe regering te vormen. Hij belde zaterdag met de Libanese parlementsvoorzitter Nabih Berri, die zich nog niet kan vinden in voorstellen van de nieuwe premier Mustapha Adib.

Macron eist snelle hervormingen in Libanon in ruil voor financiële steun. Op 1 september zei hij dat de politieke leiders in Libanon ermee hadden ingestemd binnen twee weken een regering van deskundigen te vormen. Maar parlementsvoorzitter Berri vindt dat hij bij de vorming van een nieuwe regering te weinig gehoord wordt, zei zijn kantoor zondag in een verklaring. Ook zou Berri erop aandringen dat het cruciale ministerie van Financiën in handen blijft van de sjiieten.

Betogers die hervormingen eisten, wilden ook dat Berri het veld zou ruimen. Ze zien hem als een exponent van het vastgelopen stelsel in het land waar functies worden verdeeld op basis van de geloofsgemeenschap. De president moet een christen zijn, de premier een soenniet en de parlementsvoorzitter een sjiiet.