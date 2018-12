Macron: geweld Parijs onaanvaardbaar

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat dat de golf van geweld en vandalisme in Parijs op zaterdag op geen enkele manier te rechtvaardigen was.

„Geen enkele reden rechtvaardigt dat de veiligheidstroepen worden aangevallen, winkels worden geplunderd, openbare of particuliere gebouwen in brand worden gestoken, voetgangers of journalisten worden bedreigd of dat de Arc de Triomphe wordt bezoedeld”, aldus Macron op een persconferentie in Buenos Aires, waar hij de G20-top bijwoonde.

Premier Edouard Philippe sprak zijn eerder al zijn verontwaardiging uit over „uitzonderlijke gewelddadigheden”. Vanwege de rellen heeft Philippe zijn bezoek aan de klimaatconferentie in Polen afgezegd.

De betoging van de ‘gele hesjes’ in Parijs ontspoorde zaterdagmiddag volledig. Tientallen auto’s gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield.

Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. Bij de confrontatie met de oproerpolitie vielen tachtig gewonden, onder wie veertien agenten. Er werden bijna 200 mensen gearresteerd.