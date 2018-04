Macron: geen plan B voor nucleaire deal Iran

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een interview met het Amerikaanse Fox News gezegd dat hij niet over een alternatief plan beschikt voor het nucleair akkoord met Iran. Volgens hem kan de Verenigde Staten voorlopig beter de overeenkomst naleven dan eenzijdig het akkoord op te zeggen.

Macron en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump speken elkaar dinsdag in het Witte Huis over de Iran-akkoord. In het Iran-akkoord uit 2015 belooft Teheran het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van economische sancties. Trump wil dat die deal wordt aangepast.

Macron zei ook dat de Verenigde Staten, Frankrijk en hun bondgenoten „een gezamenlijke verantwoording dragen voor de wederopbouw van Syrië zodra de oorlog daar voorbij is.” De Franse leider waarschuwde dat Iran Syrië zal overlopen als het westen daar te snel zijn handen vanaf trekt. Trump heeft de afgelopen weken meermaals gesuggereerd dat hij van zins is de troepen uit zijn land uit Syrië weg te halen.