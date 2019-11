Macron geeft providers half jaar voor pornofilter

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag stappen aangekondigd om kinderen te beschermen tegen pornografische beelden op internet. Hij geeft providers zes maanden de tijd om ervoor te zorgen dat ouderlijk toezicht de standaardinstelling op computers wordt.

Macron kondigde de maatregelen aan tijdens het Unesco Forum naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. „We nemen kinderen van dertien niet mee naar een seksshop”, zei hij, met een verwijzing naar de gemiddelde leeftijd waarop Franse kinderen met pornografisch materiaal in aanraking komen. „We moeten ervoor zorgen dat ouders opnieuw de controle krijgen.” De digitale omgeving mag wat hem betreft niet langer ontsnappen aan de „publieke orde” en daar moet een verplicht filter bij helpen.

De president eist verder effectievere leeftijdcontroles voor pornosites. Enkel vragen naar de leeftijd is niet langer voldoende. Macron zei te werken aan wetgeving die rechters in staat stelt websites te blokkeren die niet aan de juiste maatregelen voldoen.

Hij kondigde daarnaast zwaardere straffen aan voor bezoekers van websites met kinderporno. Straffen zouden moeten worden opgetrokken naar vijf jaar cel. Macron wil bovendien dat er een lijst met overtreders wordt bijgehouden. Die moet onder meer voorkomen dat zij ooit nog een baan kunnen krijgen in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs

Een onderzoek van dagblad Le Parisien uit 2018 wees uit dat een op de vijf Franse kinderen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar tenminste eens per week porno kijkt, terwijl zo’n 10 procent dit dagelijks doet. Vijf procent zei het zelfs meerdere keren per dag te doen.

In Groot-Brittannië stelde premier David Cameron al in 2013 voor een pornoblock voor minderjarigen in te stellen. Het is zes jaar na dato echter nog altijd zoeken naar waterdichte technische mogelijkheden.