Macron geeft ondanks spoorstaking geen krimp

De Franse president Emmanuel Macron geeft ondanks de aanhoudende spoorstaking geen krimp. „We gaan door tot het einde”, zei hij donderdag op de tv-zender TF1 over de hervormingsplannen van zijn regering.

Werkonderbrekingen leggen sinds begin deze maand het treinverkeer een paar dagen per week plat. Forenzen en toeristen ondervinden daar veel hinder van. Het conflict over de verbetering van het staatsspoorwegbedrijf SNCF, dat moet bezuinigen en moderniseren, is verre van opgelost. Vrijdag en zaterdag wordt er opnieuw gestaakt.

„De SNCF blijft voor 100 procent openbaar bezit”, zei Macron. Hij schoof daarmee argumenten terzijde dat de onderneming, die diep in de schulden zit, mogelijk wordt geprivatiseerd. Wel is het zo dat het Franse spoorwegennet, zoals op Europees niveau is afgesproken, opengaat voor concurrentie.

De Franse president prees de hervormingen die Deutsche Bahn al heeft doorgevoerd in buurland Duitsland. Daar is de service verbeterd, zijn er meer trajecten gekomen naast de grote treinverkeersaders en is het aantal reizigers toegenomen.