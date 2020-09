Macron geeft Libanese leiders weinig tijd voor hervormingen

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Libanese leiders dinsdagavond tot eind oktober de tijd gegeven om de noodzakelijke hervormingen door te voeren, anders stopt hij met de financiële steun. Hij stelde de verantwoordelijk politici bovendien sancties in het vooruitzicht als er geld verdwijnt door corruptie.

Macron vertelde tijdens een persconferentie in Beiroet dat de Libanese leiders hebben ingestemd met de vorming van een regering van deskundigen binnen twee weken. Dat zakenkabinet, onder leiding van de nieuwe premier Mustapha Adib, moet ervoor zorgen dat het land de gevolgen van de gigantische explosie in de haven van de hoofdstad en de diepe economische crisis te boven komt.

„Er ligt geen blanco cheque”, waarschuwde Macron. „Dit is de laatste kans voor het Libanese systeem. Als jullie politieke klasse faalt, dan komen we Libanon niet te hulp”.

Terwijl Macron sprak met de politieke kopstukken, waren er in het centrum van Beiroet rellen. Tal van Libanezen hebben totaal geen vertrouwen meer in de heersende elite en ook ook niet in Adib. Op een protestbord van iemand stond als advies voor de Franse president tijdens diens tweede bezoek in een maand: „Werk niet samen met de corrupte figuren en criminelen”.