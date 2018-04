Macron: EU moet zich niet laten verlammen

Het Europees model met respect voor minderheden en het individu en de vrije meningsuiting is uniek in de wereld. De EU moet zich dan ook niet laten verlammen door anti-Europese of autoritaire ontwikkelingen in lidstaten. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron in het Europees Parlement, dat volgens hem de motor achter Europese compromissen is.

Naar de eerste speech van de sterk Europagezinde Macron was in het parlement reikhalzend uitgekeken. De president verdedigde met vuur en vlam de liberale democratie en noemde die het beste wapen tegen toenemend nationalisme in Europa.

Macron pleitte voor meer debat over de Europese waarden in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2019. Hij zei dat Frankrijk bereid is meer bij te dragen aan de Europese begroting, mits het geld efficiënter wordt besteed.

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, toonde de speech aan dat „het echte Frankrijk terug is”.