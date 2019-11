Macron en Xi: klimaatverdrag onomkeerbaar

De Franse president Emmanuel Macron en president Xi Jinping van China gaan een overeenkomst tekenen waarin de „onomkeerbaarheid van de klimaatverdrag van Parijs” wordt vastgelegd. Dat meldt een bron binnen het Franse presidentiële bureau.

„De overeenkomst die woensdag zal worden ondertekend, bevat een paragraaf over de onomkeerbaarheid van het akkoord van Parijs”, zei de medewerker van het bureau van de president tijdens het staatsbezoek van Macron aan China. De regeringsleiders hebben woensdag een officiële ontmoeting.

Het nieuws komt een dag na de bekendmaking van de Verenigde Staten dat het proces in gang is gezet om uit het klimaatverdrag te stappen. „We betreuren dit en het maakt het Franco-Chinese partnerschap over het klimaat en de biodiversiteit nog meer noodzakelijk”, zei de regeringsmedewerker.