Macron en Rohani eens over hervatten dialoog

De Franse president Emmanuel Macron is zaterdag met de Iraanse president Hassan Rohani overeengekomen om vóór 15 juli voorwaarden te zoeken voor een hervatting van de dialoog over de Iraanse nucleaire kwestie. Macron sprak een uur lang met Rohani over de telefoon.

Een verklaring van het presidentiële kantoor van Macron voegde eraan toe dat Macron zal blijven praten met de Iraanse autoriteiten en andere betrokken partijen om „deel te nemen aan een de-escalatie van spanningen met betrekking tot de Iraanse nucleaire kwestie”.

Iran zei bereid te zijn om met Washington in gesprek te gaan. Alle sancties tegen de Islamitische Republiek moeten echter vooraf worden opgeheven, zei Rohani, volgens officiële bronnen, tijdens het telefoongesprek met Macron. Dat de VS aan deze voorwaarde voldoet, wordt echter als uitgesloten beschouwd.

Als Iran, zoals aangekondigd, zondag de uraniumverrijking tot 5 procent opvoert, is dat vrijwel zeker het einde van een eerder gesloten nucleaire deal. De reden voor die overeenkomst in 2015 was juist de zorg van de internationale gemeenschap dat Iran kernwapens zou kunnen bouwen. 5 procent ligt boven de afgesproken limiet.

Nadat de VS vorig jaar de overeenkomst had verlaten en nieuwe drastische economische sancties afkondigde, bleef Iran aanvankelijk de overeenkomst nakomen. Maar later veranderde de houding van het land.

De resterende partners van de overeenkomst - China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland - wilden de overeenkomst redden ondanks het verzet van de VS. Ze hebben echter geen middel gevonden om de Amerikaanse sancties te neutraliseren.