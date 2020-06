Macron en Poetin overleggen vrijdag over conflictsituaties

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Russische collega Vladimir Poetin overleggen vrijdag telefonisch met elkaar over onder meer Oekraïne, Syrië, Libië, Iran en het coronavirus. Dat heeft het kantoor van Macron bekendgemaakt.

„Er is behoefte om deze gevoelige kwesties samen met Rusland aan te pakken”, aldus Macron in een verklaring. „Vooral in Oekraïne moeten vorderingen worden gemaakt.” Daar woedt al jaren een burgeroorlog tussen de regering in Kiev en twee oostelijke provincies die zich willen afscheiden.

Het kantoor van Macron liet in een verklaring weten dat er helderheid en samenwerking moeten komen tussen Europa en Rusland. „Vooral op het gebied van Europese veiligheid gezien de vele internationale cyberaanvallen.” Duitsland beschuldigt Rusland van veel van deze cyberaanvallen.

Macron liet vorig jaar tijdens een ontmoeting met Poetin weten dat hij wil dat Rusland en Europa beter gaan samenwerken.