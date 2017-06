Macron en Merkel slaan handen ineen

Frankrijk en Duitsland zullen „met één stem spreken en werken hand-in-hand”. Dat zei de nieuwe Franse president Emmanuel Macron bij aankomst voor zijn eerste EU-top donderdag in Brussel, waar het herstel van de Duits-Franse samenwerking voor een sterker Europa gesprek van de dag is.

Eerder zei hij al in een vraaggesprek met een aantal Europese kranten: „Ik hoop dat we (Duitsland en Frankrijk) terugkeren naar de geest van samenwerking die we kenden in de tijd van François Mitterand en Helmut Kohl.” Berlijn en Parijs moeten een nieuwe alliantie van vertrouwen smeden, aldus Macron. „We zijn vastbesloten om het Europese project te beschermen.”

Bondskanselier Angela Merkel zei bij aankomst „nieuwe impulsen” van de samenwerking te verwachten. Ook wil ze dat de EU nu focust op de toekomst van de ‘EU van 27’. Die is volgens haar belangrijker dan de gesprekken over het Britse vertrek uit de EU.

Volgens Macron is Europa er niet om enkel wat geld te verdienen zonder de waarden van Europa te onderkennen. „Europa is geen supermarkt, maar een gemeenschap waar men elkaars lot deelt.”

Macron riep zijn collega’s in Brussel op zich te scharen achter een plan om buitenlandse investeringen in strategische industrieën te screenen. Hij gaf geen voorbeelden, maar het kan bijvoorbeeld gaan om nationale telecom- of energiebedrijven.

De president zei weliswaar voor vrije handel te zijn, maar beperkingen op investeringen in bepaalde sectoren zijn volgens hem nodig omdat „anderen de regels niet respecteren”. Landen als China laten dergelijke investeringen bijvoorbeeld niet of nauwelijks toe, terwijl Europa wederkerigheid wenst.

De verwachting is dat de leiders de Europese Commissie opdracht geven te onderzoeken hoe zo’n screening eruit kan zien.