Macron eert Afrikaanse bevrijders Provence

Afrikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld om Frankrijk te bevrijden, verdienen volgens president Emmanuel Macron meer eer voor hun zelfopoffering. Tijdens een herdenking van de geallieerde landing in Zuid-Frankrijk, donderdag precies 75 jaar geleden, riep Macron Franse burgemeesters op zich in te spannen om „de herinnering levend te houden aan deze mannen die Afrika trots maken”. Gemeenten zouden bijvoorbeeld meer straten en pleinen naar de Afrikaanse oorlogshelden kunnen vernoemen.

Aan Operatie Dragoon en de gevechten in de Provence die volgden namen honderdduizenden soldaten deel. „De overgrote meerderheid van het grootste Franse bevrijdingsleger kwam uit Afrika”, memoreerde Macron. Het Franse leger dat samen met Amerikanen, Britten en Canadezen oprukte in Zuid-Frankrijk, bestond onder meer uit Fransen van Noord-Afrikaanse komaf, Algerijnen, Tunesiërs, Marokkanen en mannen uit de koloniën in zuidelijk Afrika.

„Zij hebben Frankrijk haar eer en grootsheid hersteld, maar wie herinnert zich vandaag de dag hun namen en gezichten?”, vroeg Macron. De presidenten Alassane Ouattara van Ivoorkust en Alpha Condé van Guinee woonden de herdenking in Saint-Raphaël bij.