Macron: ‘echte kans’ voor vrede in Oekraïne

De Franse president Emmanuel Macron zei maandag dat er een „echte kans” op vrede in Oekraïne is na de verkiezing van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

„Er is een reële mogelijkheid om een einde te maken aan het conflict dat al vijf jaar aan de gang is,” zei Macron bij het begin van gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin in Zuid-Frankrijk. Die liet zich op zijn beurt met „voorzichtig optimisme” uit over Zelenski.

Poetin vertelde Macron dat telefoongesprekken met de nieuwe Oekraïense president hem voorzichtige redenen voor optimisme hadden gegeven, maar benadrukte dat hij van mening is dat elke bijeenkomst gericht op het oplossen van de Oekraïne-crisis tastbare resultaten zou moeten opleveren.

Macron zei dat hij hoopte een topconferentie bij te wonen met de leiders van Oekraïne, Rusland en Duitsland - het zogenaamde Normandië-beraad - ergens „in de komende weken” om te proberen de gevechten in Oost-Oekraïne te beëindigen.

De strijdkrachten van Kiev vechten sinds 2014 tegen pro-Russische separatisten in de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne. Het conflict heeft al meer dan 13.000 levens geëist. Sporadische gevechten gaan door ondanks een staakt-het-vuren.

Macron hamerde er bij Poetin ook op dat Moskou zich moet houden aan fundamentele democratische principes. „Vrijheid van protest, van meningsuiting en de vrijheid om deel te nemen aan verkiezingen, moeten volledig gerespecteerd worden in Rusland, zoals voor elk lid van de Raad van Europa”, zei Macron op een gezamenlijke persconferentie. „Omdat ik geloof in een Europees Rusland.”