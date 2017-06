Macron: Duits-Frans duo voor nieuwe start EU

De Franse president Emmanuel Macron heeft Duitsland opgeroepen samen met Frankrijk een nieuwe start voor Europa te maken. Macron deed dit in een vraaggesprek met onder meer de Süddeutsche Zeitung, kort voor de Europese top van donderdag en vrijdag.

Hij beklemtoonde dat Europa er niet is om enkel wat geld te verdienen zonder de waarden van Europa te onderkennen. „Europa is geen supermarkt, maar een gemeenschap waar men elkaars lot deelt.”

„Ik hoop dat we (Duitsland en Frankrijk) terugkeren naar de geest van samenwerking die we kenden in de tijd van François Mitterand en Helmut Kohl.” Duitsland en Frankrijk moeten een nieuwe alliantie van vertrouwen smeden, aldus Macron.