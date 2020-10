Macron bezoekt plek van onthoofding Parijs

De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de plek in een voorstad van Parijs waar eerder op de dag een leraar werd onthoofd. Franse media meldden dat de dader een 18-jarige in Moskou geboren man is. Hij werd kort na het incident door de politie doodgeschoten.

De leraar heeft volgens politiebronnen in de klas karikaturen laten zien van de profeet Mohammed tijdens lessen over vrijheid van meningsuiting. Het motief van de dader is niet bekend.

Macron werd bij zijn bezoek vergezeld door onder anderen de minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer. Die noemde de moord een aanval op de Franse staat. „Onze eenheid en vastberadenheid zijn de enige reacties op het monstrueuze islamistische terrorisme”, verklaarde deze eerder.