Macron betreurt Belgische keuze voor JSF

De Franse president Emmanuel Macron vindt het jammer dat België heeft gekozen voor de Amerikaanse F-35 (Joint Strike Fighter of JSF) als opvolger voor de F-16, en niet voor de Typhoon van het Europese consortium Eurofighter. „Strategisch gezien druist deze beslissing in tegen de Europese belangen”, zei Macron tijdens een bezoek aan Slowakije. „Ik betreur de keus die is gemaakt.”

De Belgische regering meldde donderdag dat ze, na een jarenlange procedure, vooral uit kostenoverwegingen heeft gekozen voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig. Brussel gaat er 34 kopen.

Naast het officiële alternatief van de Typhoon, lag er ook nog een officieus aanbod voor het Franse gevechtstoestel Rafale van Dassault op tafel. Ook dat is nu van de baan.

Wel heeft Frankrijk met België een overeenkomst gesloten voor de levering van pantservoertuigen. Daarmee is 1,5 miljard euro gemoeid, zo maakte het Franse ministerie van Defensie bekend. Macron is een warm pleitbezorger voor een Europese defensie-industrie.