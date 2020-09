Macron benadrukt dat Frankrijk niet wordt verdeeld

De Franse president Macron heeft zich in een toespraak fel gekeerd tegen separatisten, mensen die de republiek in groepen willen verdelen en degenen die de wil van een groep aan iedereen willen opleggen. „De republiek staat geen separatistische avonturen toe, omdat de republiek ondeelbaar is”, betoogde het Franse staatshoofd in het Panthéon. Dat is de voormalige kerk en huidige begraafplaats voor Fransen die zich erg verdienstelijk hebben gemaakt.

Macron beklemtoonde dat de republiek altijd verdedigd moet worden, omdat die „kwetsbaar en onzeker” is. Hij veroordeelde fel aanvallen op politiemensen, hulpverleners of gekozen bestuurders. Hij noemde hen „vechters tegen geweld, tegen racisme en tegen antisemitisme. Hun belagers moeten streng worden gestraft.”

Hij brak ook een lans voor de humor en met name grappen over religie. Er is net een proces in Parijs begonnen tegen medeplichtigen aan de bloedige terroristische aanslag in 2015 op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. „Frans zijn betekent het verdedigen van het recht om mensen aan het lachen te maken; de vrijheid om te spotten, te spotten met karikaturen die (de schrijver) Voltaire (1694-1778) ‘de bron van al het andere’ noemde.”

Macron sprak ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de huidige republiek. Die werd in 1870 uitgeroepen na 80 jaar omwentelingen. Het Franse koninkrijk werd tijdens de revolutie in 1792 een republiek. Daarna volgden een Frans keizerrijk, weer een koninkrijk en toen weer een republiek en ten slotte weer een keizerrijk, onder leiding van een neef van de eerste keizer (Napoléon). Na zijn val werd Frankrijk begin september 1870 weer een republiek en dat is het gebleven, met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1944.